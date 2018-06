Aden (AFP) Jemens Staatschef Abedrabbo Mansur Hadi hat die Anschläge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Hauptstadt Sanaa verurteilt. Die "verabscheuungswürdigen" Selbstmordattentate mit mindestens 142 Todesopfern zielten darauf, "Chaos, Gewalt und innere Kämpfe" zu schüren, erklärte Hadi am Freitagabend. Solche "terroristischen, kriminellen und feigen" Anschlägen würden nur von "Feinden des Lebens" verübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.