Windhoek (AFP) Der neue namibische Präsident Hage Geingob hat am Samstag seinen Amtseid geleistet. "Ich erkläre Armut und Ungleichheit den Krieg", sagte der 73-Jährige bei seiner Vereidigung am Unabhängigkeitstag in einem Stadion in der Hauptstadt Windhoek. Das Land mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern hatte 1990 die Unabhängigkeit von Südafrika erlangt. An der Zeremonie am Samstag nahmen mehrere Präsidenten aus den Nachbarländern teil.

