Genf (AFP) Angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Islamistengruppe Boko Haram im Nordosten Nigerias hat der UN-Nothilfekoordinator für die Sahelzone, Robert Piper, erschütternde Not in der Region beklagt. "Wir haben es mit schrecklichem Leid zu tun", sagte der Australier der Nachrichtenagentur AFP. Im nordöstlichen Bundesstaat Borno sei laut Schätzungen zuletzt nur etwa ein Fünftel der Ackerfläche bestellt worden. Unter den aus ihren Heimatorten geflohenen Kindern gebe es "ein dramatisches Maß akuter Unterernährung" - in Bornos Hauptstadt Maiduguri mehr als 35 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.