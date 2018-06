Bremen (SID) - Ausgerechnet gegen seinen künftigen WM-Partner Ma Long hat Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) seine Hoffnungen auf den fünften German-Open-Erfolg begraben müssen. Der EM-Rekordchampion musste sich beim Heimspiel in Bremen dem chinesischen Weltranglistenersten im Viertelfinale letztlich chancenlos mit 0:4 geschlagen geben.

"An die WM denkt man in solchen Spielen noch nicht. Natürlich hätte ich gerne vor eigenem Publikum für eine Überraschung gesorgt, aber Ma steht schließlich nicht von ungefähr auf Platz eins, so dass ich mich auch nicht zu sehr ärgern muss", meinte Boll zur misslungenen Revanche für seine Niederlage im WM-Viertelfinale von 2013 in Paris. Bei der bevorstehenden WM in Suzhou (26. April bis 3. Mai) tritt Boll mit Ma im Doppel an und darf sich große Hoffnungen auf seinen ersten WM-Titel machen.

Trotz des Einzel-K.o. für den 34-Jährigen, der im Achtelfinale das deutsche Duell mit dem nach sechs Monaten Pause zurückgekehrten Ex-Juniorenweltmeister Patrick Baum (Fulda) 4:0 gewonnen hatte, haben die Gastgeber am Sonntag an der Weser noch insgesamt vier Eisen im Feuer: Der Olympia-Dritte und Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) erreichte im Einzel ebenso das Semifinale (gegen Ma) wie sensationell auch die Berliner Doppel-Europameisterin Petrissa Solja. Außerdem stehen Boll und sein Klubkollege Patrick Franziska sowie Solja und ihre Vereinskameradin Shan Xiaona in Doppel-Endspielen.

Für die übrigen Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hingegen war am Samstag Schluss. Vizemeister Ruwen Filus (Fulda) verkaufte sich im Viertelfinale gegen Ovtcharov beim 2:4 teuer, während der einheimische EM-Dritte Bastian Steger genauso schon im Achtelfinale ausschied wie Vorjahressiegerin Shan.