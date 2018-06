Tiflis (SID) - Die frühere deutsche Vizemeisterin Szaundra Diedrich hat dem Deutschen Judo-Bund beim Grand-Prix-Turnier im georgischen Tiflis einen Überraschungssieg beschert. Die 21 Jahre alte Kölnerin setzte sich im Finale der Klasse bis 70 kg gegen die zweimalige Weltmeisterin Gévrise Emane (Frankreich) durch und feierte ihren bislang größten Erfolg.

Dritte wurde am zweiten Wettkampftag in Georgiens Hauptstadt die WM-Siebte Martyna Trajdos (Hamburg) in der Klasse bis 63 kg. Am Freitag hatte es bereits Silber für Tobias Englmaier (München/60 kg) sowie für Viola Wächter (Schweitenkirchen) und Miryam Roper (Leverkusen/beide 57 kg) gegeben.