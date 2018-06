Frankfurt/Main (dpa) - Die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes wird Hamburg heute in der Frankfurter Paulskirche offiziell zur Olympia-Bewerberstadt für die Sommerspiele 2024 küren. Der Mitbewerber Berlin war in der Vorauswahl durch das DOSB-Präsidium gegen die Hansestadt ausgeschieden. Das Internationale Olympische Komitee wird dann im Sommer 2017 in Lima endgültig entscheiden. Als mögliche Konkurrenten von Hamburg gelten Boston, Rom, Paris, Istanbul und Doha.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.