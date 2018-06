Tunis (AFP) Drei Tage nach dem blutigen Anschlag auf das Bardo-Nationalmuseum in Tunis ist die Identität aller 21 Todesopfer festgestellt. Bei dem letzten bislang noch nicht identifizierten Opfer handele es sich um eine Russin, die seit Jahren in Italien gelebt habe, sagte ein Vertreter des tunesischen Gesundheitsministeriums am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Attentat, zu dem sich die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) bekannte, wurden am Mittwoch unter anderem Touristen aus Italien, Japan, Frankreich, Spanien und Polen getötet. Die bewaffneten Angreifer, zwei junge Tunesier, wurden von der Polizei erschossen.

