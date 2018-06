New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Anschläge in Syrien anlässlich des kurdischen Neujahrsfests Newroz scharf verurteilt. Dieses "abscheulichen Angriffe" seien gezielt in einer Zeit der Zusammenkunft der kurdischen Gemeinden, in der diese "ihre Hoffnungen für das neuen Jahr teilen", erfolgt, erklärte Ban am Freitag in New York. Bei einem Selbstmordanschlag wurden am Freitag im Nordosten Syriens nach Angaben von Aktivisten 33 Menschen getötet.

