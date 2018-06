Washington (AFP) Sieben Wochen nachdem die Tochter der verstorbenen US-Popsängerin Whitney Houston bewusstlos in einer Badewanne gefunden wurde, ist die 21-Jährige laut Medienberichten in eine Rehabilitationsklinik verlegt worden. Bobbi Kristina Brown sei aus dem Emory University Hospital in Atlanta im Bundesstaat Georgia in eine nahe Einrichtung gebracht worden, berichteten am Freitag unter anderem die Fernsehsender CNN und NBC unter Berufung auf das Umfeld der Familie. Bei NBC hieß es, der Zustand der im künstlichen Koma liegenden Brown sei aber unverändert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.