Washington (AFP) Box-Legende Muhammad Ali hat Prinz Charles mit lobenden Worten aus den USA verabschiedet. Zum Abschluss ihrer viertägigen Reise durch die Vereinigten Staaten besuchten der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla am Freitag die Stadt Louisville im Bundesstaat Kentucky, um sich über Landwirtschaft und Umweltschutz zu informieren. Der aus Louisville stammende Ali, der als einer der größten Boxer aller Zeiten gilt, begrüßte das Paar mit einem Brief, der mit den Worten schloss: "Wir denken, Sie sind der Größte." Das Paar reiste am Freitag nach Großbritannien zurück.

