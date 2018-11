Bamberg (dpa) - Die CSU will sich auf den letzten Metern vor der Verabschiedung der Pkw-Maut nicht mehr aufhalten lassen. CSU-Chef Horst Seehofer erklärte am Rande eines kleinen Parteitags in Bamberg, dass die Pkw-Maut seiner Meinung nach auch eventuelle Klagen vor Gericht überstehen wird. Er sei ganz sicher, dass die Maut verabschiedet werde und dass sie europakonform sei. Zuvor hatte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in einem Interview mit dem "Spiegel" deutlich gemacht, dass er auf einen Stopp des Gesetzes durch Bundespräsident Joachim Gauck hofft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.