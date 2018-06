Düsseldorf (AFP) Die Finanzaufsicht Bafin hat einem Medienbericht zufolge erstmals einem islamischen Geldinstitut eine Banklizenz erteilt. Schon im Juli wolle die Kuveyt Türk Bank AG mit Filialen in Berlin, Frankfurt und Mannheim an den Start gehen, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag. Im Laufe des Jahres solle mit Köln ein weiterer Standort hinzukommen.

