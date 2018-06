Berlin (AFP) Vor dem ersten offiziellen Besuch des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras in Deutschland haben sich beide Seiten um versöhnliche Töne bemüht. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) empfing am Sonntagabend seinen griechischen Kollegen Nikos Kotzias zu einem Abendessen im Auswärtigen Amt in Berlin. Es sei ein "angenehmes+fruchtbares Gespräch" gewesen, teilte Steinmeier im Anschluss über Twitter mit.

