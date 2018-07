Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat nach einem Treffen mit seinem griechischen Kollegen Nikos Kotzias die Notwendigkeit der bilateralen Zusammenarbeit hervorgehoben. Man dürfe nicht zulassen, dass die großen und schwierigen Fragen, die man in Europa lösen müsse, das starke Fundament der deutsch-griechischen Beziehungen aushöhlen. Ministerpräsident Alexis Tsipras trifft morgen in Berlin unter anderem Kanzlerin Angela Merkel. Politiker von Union und SPD fordern mehr Reformwillen von Griechenland, die Grünen Kompromissbereitschaft und Sachlichkeit in Berlin und Athen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.