Mainz (dpa) - Mainz 05 hat dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga ein Unentschieden abgetrotzt. Die Mannschaften trennten sich in Mainz 1:1 (1:0). Die Wolfsburger schrammten an der zweiten Auswärtsniederlage in Serie vorbei. Mainz 05 verpasste in der ersten Halbzeit, einen deutlichen Vorsprung herauszuschießen. Der Punktgewinn hilft dem FSV im Abstiegskampf aber weiter. Wolfsburg verteidigte trotz der verlorenen zwei Zähler souverän den zweiten Tabellenplatz hinter Rekordmeister Bayern München.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.