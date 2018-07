München (SID) - Der Spanier Thiago stand am Sonntag erstmals wieder im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Der 23-Jährige hatte wegen einer schweren Knieverletztung fast ein Jahr gefehlt. Im Spitzenspiel gegen Gladbach saß der Mittelfeldspieler nun auf der Bank.

Thiago hatte sich am 29. März 2014 im Bundesligaspiel gegen Hoffenheim am Innenband verletzt. Im Oktober hatte er bei seinem Comebackversuch einen Rückschlag erlitten. Erst in der vergangenen Woche war der Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Dagegen fehlte gegen Gladbach erneut Superstar Franck Ribéry. Der Franzose hatte sich in der Champions League am Sprunggelenk verletzt, allerdings am Freitag auch schon wieder trainiert. Arjen Robben konnte dagegen auflaufen, der Niederländer hatte sich einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Allerdings musste er sich bereits in der 24. Minute angeschlagen wieder auswechseln lassen, für ihn kam Thomas Müller ins Spiel.