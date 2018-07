Berlin (dpa) - Leichte Einschnitte, aber insgesamt weiter glänzende Aussichten: Der Online-Handel in Deutschland hat sich trotz anhaltend guter Perspektiven zuletzt in Teilbereichen etwas abgekühlt. Das ist Ergebnis einer Untersuchung der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Vor allem bei Schuhen und Bekleidung entschieden sich die Kunden nicht mehr ganz so häufig für das Shopping per Mausklick. Ebenfalls leicht rückläufig ist der Trend bei den E-Commerce-Klassikern Bücher und Musik. Auch Elektronik-Artikel wurden relativ gesehen seltener online geordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.