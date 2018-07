Bad Vilbel (dpa) - Die Berliner Pop-Country-Band The BossHoss ("Do It") ist auf Tournee gern ausgelassen. "Wir gehen nicht auf Tour, um brav zu sein", verriet Gründungsmitglied Alec Völkel am Sonntag in Bad Vilbel im Privatsender Hit Radio FFH.

"Es ist wie Klassenfahrt. Wir sind sieben Musiker in der Band, fast 30 Leute sind 'on the road' - das ist schlimmer als im Kindergarten", gestand der 43-Jährige. Sein Kompagnon Sascha Vollmer sagte: "Wir lieben das und können es auch nicht lassen." Zurzeit arbeiten die beiden an einem Album, das im September erscheinen soll. Eine Tournee dazu sei für das Frühjahr kommenden Jahres geplant.

