Washington (AFP) Verschiedene EU-Länder und die USA haben die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den rivalisierenden politischen Lagern in Libyen begrüßt. "Wir rufen die politischen Führer in Libyen auf, verantwortungsvoll zu handeln", hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung verschiedener EU-Staaten, darunter Deutschland, und der USA. Vor allem die Kontrolle über Militär und Milizenführer müsse gewährleistet werden.

