Rabat (AFP) Wenige Tage nach dem blutigen Attentat auf das Nationalmuseum in der tunesischen Hauptstadt Tunis haben die Behörden im Nachbarland Marokko eine Terrorzelle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausgehoben. Bei Durchsuchungen in der Nähe der Stadt Agadir seien Waffen und große Mengen Munition gefunden worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur MAP am Sonntag Angaben des Innenministeriums in Rabat. Die Waffen seien für Anschläge auf "Politiker, Militärs oder Zivilisten" bestimmt gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.