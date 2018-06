New York (dpa) - Der frühere Beastie Boys-Rapper Adam Horovitz (48) lebt heute nach eigenen Angaben ein eher bürgerliches Leben.

"Ich werde auf keinen Fall Ecstasy nehmen, in einen Club gehen und zu irgendwelcher Elektro-Musik tanzen", sagte der auch als "Ad Rock" bekannte Horovitz der Wochenendausgabe der "New York Times". "Was soll ich denn in einem Club? Ich bin ein ganz schlechter Tänzer. Und mein Rücken ist kaputt." Auch Skateboard sei er schon lange nicht mehr gefahren. "Das ist viel zu anstrengend."

Die Beastie Boys hatten vor allem in den 80er und 90er Jahren mit Songs wie "Fight For Your Right (To Party)" weltweit Erfolge gefeiert. Nach dem Tod von Bandmitglied Adam Yauch 2012 hatten Horovitz, der verheiratet ist und einen Sohn hat, und der dritte Beastie Boys-Rapper Michael Diamond angekündigt, die Band auf Eis zu legen. "Es ist komisch, wenn man so lange eine Identität hatte", sagte Horovitz, der sich gerade unter anderem als Schauspieler versucht. "Ich habe noch nicht herausgefunden, was meine neue Identität ist."