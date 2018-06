Halle Westfalen (SID) - Tommy Haas hat seine Zusage für einen Start bei den Gerry Weber Open (15. bis 21. Juni) gegeben. Der 36-Jährige hatte das Rasenturnier in Halle/Westfalen 2009 und 2012 gewonnen. "Halle ist für mich das Wimbledon von Deutschland, und ich liebe die angenehme Atmosphäre", sagte der ehemalige Weltranglistenzweite Haas.

Der gebürtige Hamburger will beim anstehenden ATP-Turnier in Miami (ab Mittwoch) sein Comeback nach rund zehnmonatiger Pause wegen einer Schulter-Operation geben. Sein letztes Match hatte Haas, der am 3. April 37 Jahre alt wird, Ende Mai 2014 bei den French Open bestritten.