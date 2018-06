Donezk (AFP) Trotz einer offiziellen Waffenruhe haben sich die Konfliktparteien in der Ukraine am Sonntagmorgen offenbar erneut Gefechte geliefert. Wie ein AFP-Korrespondent berichtete, war nahe dem Flughafen in der ostukrainischen Rebellenhochburg Donezk seit 07.00 Uhr (MEZ) Artilleriefeuer zu hören. Seit Januar wird der zuvor heftig umkämpfte Flughafen von den prorussischen Rebellen kontrolliert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.