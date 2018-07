Kiew (AFP) Der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine kann nach Worten des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko nicht militärisch gelöst werden. "Wir können den Konflikt nicht nur mit Panzern und Grad-Raketen lösen", sagte Poroschenko am Samstag dem Privatsender Inter. Im Kampf "gegen die russischen Besatzungstruppen und die von Russland unterstützten Separatisten" würden in städtischen Gebieten "zehntausende Menschenleben" verloren, sagte Poroschenko.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.