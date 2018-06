New York (AFP) Angesichts der eskalierenden Gewalt im Jemen kommt der UN-Sicherheitsrat am Sonntagnachmittag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das erklärten Diplomaten am Samstag. Das Treffen geht auf auf eine entsprechende Bitte des jemenitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi zurück.

