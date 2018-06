Berlin (SID) - Uwe-Michael Hüttenrauch ist neuer Trainer der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein in Berlin. Hüttenrauch tritt sein Amt zum 1. April an und wird Nachfolger von André Unterdörfel, der sich in Zukunft um den Nachwuchs der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) kümmert. Hüttenrauch hatte Pechstein bereits als Kind auf der Bahn in Berlin trainiert.