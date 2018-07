Sydney (AFP) An der Westküste Australiens sind neun Grindwale verendet. In Bunbury etwa 175 Kilometer südlich von Perth waren insgesamt 20 Meeressäuger gestrandet, wie die Behörden am Montag mitteilten. Neun Grindwale, die in den Hafen von Bunbury gerieten, seien verendet. Sechs andere Tiere wurden von Tierschützern wieder ins offene Meer gebracht. Die Helfer kämpften zudem ums das Leben von fünf weiteren Walen, die auf einem angrenzenden Strand und in flachem Wasser gestrandet waren.

