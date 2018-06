Kasane (AFP) Angesichts eines dramatischen Rückgangs der Elefantenpopulation in Afrika haben Experten dringend drastische Maßnahmen gegen die Wilderei angemahnt. Andernfalls drohe der afrikanische Elefant in einem, spätestens zwei Jahrzehnten auszusterben, warnte die Forscherin Dune Ives von der Nichtregierungsorganisation (NGO) Vulcan am Montag zum Auftakt des zweiten "Elefantengipfels" in Botsuana. Vertreter von rund 20 NGOs und etwa ebenso vielen Regierungen beraten in der Stadt Kasane über Maßnahmen für den Schutz der afrikanischen Dickhäuter, die wegen ihrer begehrten Stoßzähne getötet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.