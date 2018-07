Berlin (AFP) Ein Jahr nach dem offiziellen Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen der internationalen Gemeinschaft eine zu zögerliche Reaktion im Kampf gegen die Krankheit vorgeworfen. Die Organisation sprach in einem am Montag veröffentlichten Bericht von einer monatelangen "globalen Koalition der Untätigkeit" von lokalen und internationalen Akteuren. Ärzte ohne Grenzen habe bereits im März 2014 vor einer breiten Epidemie gewarnt, die betroffenen Länder hätten den Ausbruch aber zunächst geleugnet. In dieser Zeit habe sich das Virus "völlig unkontrolliert" verbreitet.

