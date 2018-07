Mörfelden-Walldorf (AFP) Nach dem viertägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO die Konfliktparteien zu einem Mediationsverfahren aufgerufen. "So kann es nicht weitergehen", appellierte die Gewerkschaft in einem am Montag veröffentlichen Brief an die Lufthansa-Konzernleitung und die Vereinigung Cockpit. Der Tarifkonflikt der Piloten habe Auswirkungen auf alle anderen Mitarbeiter der Lufthansa.

