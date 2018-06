Nürnberg (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Deutschland geht in diesem Jahr nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) weiter zurück. Sie werde im Jahresdurchschnitt um rund 110.000 auf 2,79 Millionen Menschen sinken, teilte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit am Montag in seiner Frühjahrsprognose mit. "Auch Wirtschaftsbereiche, die vom Mindestlohn besonders betroffen sind, bauen weiterhin Beschäftigung auf", betonte IAB-Forscher Enzo Weber. Bei Minijobs werde es allerdings Rückgänge geben.

