Berlin (AFP) Die im Rennen um die Nachfolge von Horst Seehofer zuletzt ins Hintertreffen geratene bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hält Bayern reif für eine Frau an der Regierungsspitze. "In Bayern kann so selbstverständlich eine Frau regieren wie Angela Merkel im Bund", sagte Aigner der Zeitung "Die Welt" (Montagsausgabe). Sie denke nicht, dass Bayern so rückständig sei, dass es keine Regierungschefin akzeptiere.

