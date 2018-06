Brüssel (AFP) Nach den Ausschreitungen bei der Eröffnung des neuen EZB-Gebäudes in Frankfurt am Main haben die Länderinnenminister für den G-7-Gipfel in Bayern vorübergehende Grenzkontrollen gefordert. Die gewalttätigen Proteste in Frankfurt gegen die Europäische Zentralbank (EZB) hätten gezeigt, dass zu den Demonstrationen "zahlreich Chaoten aus ganz Europa angereist" seien, erklärten die Länderinnenminister nach einem Treffen in Brüssel. Sie seien sich deshalb einig, dass rechtzeitig zu dem Gipfel der großen Industrienationen (G-7) im Juni "zeitlich befristete Personenkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen angeordnet werden müssen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.