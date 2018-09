Karlsruhe (AFP) Ein junger Österreicher ermöglicht vielleicht, was Politiker bislang nicht schafften: der Datensammelwut des US-Geheimdienstes NSA in Europa Einhalt zu gebieten. Der österreichische Datenschutz-Aktivist Max Schrems sorgt mit einer Klage gegen Facebook dafür, dass sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag erstmals mit der Frage befasst, inwieweit die in Europa ansässigen und dem hiesigen Recht unterliegenden Töchter der US-Internetriesen wie Facebook oder Google die EU-Grundrechtecharta zum Schutz personenbezogener Daten beachten müssen.

