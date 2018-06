Frankfurt/Main (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist nach Protesten der Wirtschaft zu Korrekturen an seinen Plänen für eine Reform der Erbschaftsteuer bereit. "Ich will doch nicht den Mittelstand aus Deutschland vertreiben", sagte Schäuble der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag. Er wolle nicht mehr ändern als unbedingt notwendig, "aber auch nicht weniger". "Keiner kann ein Interesse daran haben, dass die Erbschaftsteuer zum vierten Mal in Karlsruhe scheitert", ergänzte der Minister. "Meistens kriegen Sie keine Lösung, bei der Sie nicht auch Bauchschmerzen haben."

