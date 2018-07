Berlin (AFP) In der Debatte um die griechische Forderung nach deutschen Reparationen für erlittenes NS-Unrecht hat sich die SPD offen für eine Fondslösung gezeigt. "Ein Zukunftsfonds, der der historischen Aufarbeitung dient und der Versöhnung, den können wir uns sehr wohl vorstellen", sagte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi am Montag in Berlin. Deutschland müsse sich seiner historischen Verantwortung stellen.

