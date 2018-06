Berlin (AFP) Griechenland erwartet nach den Worten des griechischen Regierungschefs Alexis Tsipras in der Debatte um Reparationszahlungen und einen Zwangskredit aus der Zeit des Dritten Reichs keine materiellen Entschädigungen von Deutschland mehr. Es handele sich "um keine materielle Forderung in erster Linie", sagte Tsipras am Montagabend nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt in Berlin. In dem Zusammenhang stehe auch eine Schließung des deutschen Goethe-Instituts in Athen nicht zur Debatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.