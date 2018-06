Berlin (dpa) - Vor dem Antrittsbesuch des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Berlin sind Details seiner Reformliste bekannt geworden. Nach Informationen der dpa will Tsipras mit einer Mischung aus Steuererhöhungen, Privatisierungen und Nachzahlungen von Steuersündern Geld in die leeren Staatskassen bringen. Die Pläne werden beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel am Nachmittag vermutlich eine wichtige Rolle spielen. Kurz vor dem Treffen bemühten sich beide Seiten um Entspannung.

