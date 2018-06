New York (dpa) - Das Ende der Erfolgsserie "Mad Men" erinnert Hauptdarsteller Jon Hamm an seine Schulzeit. "Die letzte Staffel zu drehen war wie das letzte Jahr in der Schule", sagte der 44-Jährige dem Magazin "GQ".

"Alle sagen: Wir bleiben in Verbindung! Ich schicke dir SMS! Wir werden uns ständig sehen! Und man fragt sich: Wirklich?"

Von der Serie, die mit 15 Emmys schon jetzt ein Stück Fernsehgeschichte ist, beginnt Anfang April in den USA die siebte und letzte Staffel. Sein Kollege Bryan Cranston habe ihm gesagt, wie es ihm nach dem Ende von "Breaking Bad" ergangen sei, sagte Hamm und zitierte Cranston: "Es ist schwer. Es ist schwer loszulassen. Und die Erinnerung wird dich ein paar Mal ganz unterschiedlich einholen."