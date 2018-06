Straßburg (AFP) In den ostfranzösischen Grenzregionen Elsass und Lothringen hat sich die rechtsextreme Nationale Front (FN) beim ersten Durchgang der Départementswahlen als zweitstärkste Kraft behauptet. Die Rechtsaußenpartei kam in den meisten Wahlkreisen auf den zweiten Platz nach den bürgerlichen Rechtsparteien und kann somit am kommenden Sonntag in die Stichwahl ziehen. Die in Paris regierenden Sozialisten landeten selbst in einigen traditionellen Hochburgen abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.