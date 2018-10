Paris (AFP) Die rechtsextreme Front National (FN) hofft auf einen Sieg in zwei Départements in Frankreich bei den Stichwahlen am nächsten Sonntag. Parteichefin Marine Le Pen sagte am Montag den Sendern BFMTV und RMC, ein solcher Sieg sei eine "glaubhafte Annahme". Dabei geht es um das nordfranzösische Département Aisne, in dem die FN in der ersten Runde am Sonntag 38,7 Prozent der Stimmen bekommen hatte, sowie um das Département Vaucluse in Südfrankreich.

