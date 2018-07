Nürnberg (SID) - Für den 1. FC Nürnberg bleibt die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga eine große Enttäuschung. Der Traditionsklub aus Franken verlor zum Abschluss des 26. Spieltages gegen seinen Ex-Trainer Gertjan Verbeek und den VfL Bochum mit 1:2 (0:1) und kassierte damit bereits die dritte Niederlage in Folge. Der angepeilte Wiederaufstieg ist für den Club längst in weite Ferne gerückt, als Tabellenelfter hat die Mannschaft von Trainer René Weiler elf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.

"So ist Fußball, momentan läuft es einfach nicht für uns", sagte Weiler bei Sky: "Dass wir in so einem Spiel keinen Punkt holen, ist bitter, wir haben mit Leidenschaft gespielt und waren überlegen. Aber wir müssen das akzeptieren." Auch Verbeek sprach von einem "glücklichen Sieg".

Die Bochumer feierten dagegen erstmals seit September einen Sieg auf fremdem Platz, nach dem sechsten Spiel ohne Niederlage kletterte der VfL auf Rang acht. Die Treffer erzielten Marco Terrazzino (38.) und Simon Terodde (64.), der mit 14 Saisontoren die alleinige Führung in der Torschützenliste übernahm. Peniel Mlapa (70.) erzielte nur noch den Anschlusstreffer für Nürnberg.

Vor 25.528 Zuschauern gingen die Gastgeber mit viel Schwung ins Spiel, Jakub Sylvestr (2./4.) hätte Nürnberg früh in Führung bringen können. Stattdessen schlug Bochum mit der ersten echten Chance zu, nach herausragender Vorarbeit von Terodde traf Terrazzino in den Winkel. In der zweiten Hälfte startete Nürnberg erst nach Mlapas Treffer seine letztlich ertraglose Schlussoffensive. Even Hovland (88.) vergab die beste Chance zum Ausgleich mit einem Kopfball an die Latte.

Beste Nürnberger waren Javier Pinola und Jan Polak, bei Bochum überzeugten Torwart Michael Esser und Terodde.