New York (AFP) Nach Frontmann Morrissey veröffentlicht nun auch der ehemalige Gitarrist der britischen Band The Smiths, Johnny Marr, eine Autobiografie. "Ich bin sehr glücklich, dass nun die Zeit gekommen ist, meine Geschichte zu erzählen", erklärte der Musiker am Montag. Das Buch werde in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres im Verlag Century erscheinen. "Auf dieses Buch haben alle Smith-Fans gewartet", sagte Herausgeber Ben Dunn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.