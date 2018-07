Tokio (AFP) Das jahrelange Tauziehen um die Verlegung des US-Militärstützpunkts auf der japanischen Insel Okinawa geht weiter. Gouverneur Takeshi Onaga ordnete am Montag an, die Bauarbeiten an dem neuen Stützpunkt zu stoppen. Zur Begründung verwies er auf Gesteinsbohrungen in einem Gebiet, die dort nicht genehmigt gewesen seien. Okinawas Regierung hatte sich schon im Februar darüber beschwert, dass für den Bau im Meer versenkte Betonblöcke Korallenriffe zerstört hätten.

