Dubai (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen für zahlreiche Angriffe auf Journalisten und Medien verantwortlich gemacht. In den vergangenen Wochen hätten willkürliche Festnahmen und Gewalt gegen Journalisten durch die Miliz zugenommen, erklärte HRW am Montag. Seit Januar seien zudem drei Redaktionen gestürmt worden. Aber auch andere Gruppen hätten Medienvertreter angegriffen. Die verschlechterte Sicherheitslage bringe die Medien in dem Land in Gefahr, erklärte der HRW-Arabien-Spezialist Joe Stork.

