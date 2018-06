Brüssel (AFP) Der Libyen-Sondergesandte der Vereinten Nationen hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es bald Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien in dem nordafrikanischen Land geben wird. Es gebe die Chance, dass die beiden rivalisierenden libyschen Parlamente "diese Woche die ersten Namen für eine Regierung der nationalen Einheit" vorstellen würden, sagte Bernardino Leon am Montag in Brüssel. Er hatte am Sonntagabend mitgeteilt, dass die Gespräche unter UN-Vermittlung mit Blick auf ein "Schlussabkommen" nochmals verlängert wurden.

