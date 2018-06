Berlin (dpa) - Margarethe Schreinemakers steht vor einer Rückkehr ins Fernsehen. Ein RTL-Sprecher bestätigte einen Bericht der "Bild am Sonntag". Mit der Moderatorin sei ein "journalistisches Format" geplant, das Menschen in Erinnerung rufen soll, die vor geraumer Zeit einmal für Schlagzeilen gesorgt hatten. Die Sendung, so der Sprecher, sei für den Jahresverlauf geplant und zunächst auf eine Ausgabe beschränkt. Produzent sei die RTL-Tochter infoNetwork. Der Sendeplatz sei noch offen.

