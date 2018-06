Monaco (AFP) Mit einem Konzert von Popstar Robbie Williams feiert Monaco im Sommer das zehnte Thronjubiläum von Fürst Albert II. Der britische Sänger wird am 12. Juli in dem kleinen Mittelmeer-Fürstentum auftreten, wie der Palast am Montag mitteilte. Zu dem Konzert vor dem Fürstenpalast werden auch die Sänger Lemar und Justin Caldwell erwartet. Bereits einen Tag zuvor laden der Fürst und seine Ehefrau Charlène die Monegassen zu einem festlichen Umtrunk ein.

