Stuttgart (dpa) - Dem Start von Fernando Alonso und Valtteri Bottas beim Tropen-Grand-Prix in Malaysia steht nur noch ein abschließender medizinischer Check entgegen.

Das britische McLaren-Team teilte mit, dass der zweifache Formel-1-Weltmeister Alonso an diesem Wochenende in Sepang ins Cockpit zurückkehren werde. Williams-Pilot Bottas sagte, er sei «fit» für den zweiten Saisonlauf.

Allerdings müssen beide Piloten am Donnerstag an der Rennstrecke die obligatorische Untersuchung durch die Ärzte des Internationalen Automobilverbandes FIA und des Streckenmediziners bestehen. Nur dann erhalten sie grünes Licht für ihren Einsatz. Aber das scheint angesichts des gesundheitlichen Zustands der beiden nur Formsache zu sein.

Alonso hatte bei Testfahrten vor vier Wochen in Barcelona nach einem Einschlag in eine Mauer eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Er verpasste deshalb den Saisonauftakt in Australien Mitte März und fiebert nun seiner Grand-Prix-Premiere mit seinem neuen Rennstall McLaren-Honda entgegen.

Der Spanier bereitete sich bereits im Simulator auf die Hitzeschlacht in Sepang vor. Zudem absolvierte er am Sonntag erfolgreich medizinische Tests im englischen Cambridge. Spanische Medien berichteten, Alonso werde in Kürze über seine Wahlheimat Dubai nach Malaysia fliegen, um sich noch rechtzeitig zu akklimatisieren.

Sein Manager Luis Garcia Abad sagte dem englischen Radiosender BBC zu den Untersuchungen: «Das ist privat, ich kann das deshalb weder bestätigen noch verneinen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass er wie geplant nach Malaysia gehen wird.»

Gut sieht es auch für Bottas aus. Der Williams-Pilot bestritt in Melbourne zwar alle Trainingseinheiten und die Qualifikation, konnte beim Rennen wegen Rückenbeschwerden aber nicht starten. «Nach so einem frustrierenden Sonntag in Australien habe ich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen dass ich in Malaysia das Rennen fit bestreiten kann und ein Ergebnis erziele», sagte der Finne am Montag.

Sein Manager Didier Coton twittere, Bottas warte «ungeduldig» darauf, nach Malaysia zu gehen: «Er setzt seine harte Arbeit fort.» Der WM-Vierte des Vorjahres hatte vor kurzem mitgeteilt: «Ich mache Fortschritte und jeder Tag ist ein guter Schritt vorwärts. Ich kann es nicht erwarten!»

