Calella (SID) - Der polnische Radprofi Maciej Paterski (CCC Sprandi) hat die erste Etappe der 95. Katalonien-Rundfahrt gewonnen und die Top-Favoriten Chris Froome (Großbritannien/Sky) und Alberto Contador (Spanien/Tinkoff-Saxo) unter Druck gesetzt. Der 28-Jährige gewann nach 185,2 Kilometern rund um Calella den Sprint einer drei Fahrer starken Ausreißergruppe vor Pierre Rolland (Frankreich/Europcar) und Bart De Clerq (Belgien/Lotto Soudal).

Das Feld mit Froome und Contador kam erst 2:40 Minuten später ins Ziel, ließ dem Trio damit ungewöhnlich viel Luft und sorgte für eine verstärkte Konkurrenzsituation in den kommenden Tagen. Paterskis Teamkollege Stefan Schumacher (Nürtingen) kam am Montag bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause mit 9:20 Minuten Rückstand nicht über Rang 126 hinaus, Johannes Fröhlinger (Gerolstein/Giant-Alpecin) fuhr als zweiter deutscher Starter auf Rang 153 (18:13 zurück).

Die siebentägige Rundfahrt führt das Feld auf der zweiten Etappe am Dienstag über 191,8 Kilometer von Mataró nach Olot. Das Finale steigt am Sonntag mit Start und Ziel in Barcelona.